Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе одобрили снятие с постамента памятника Салавату Юлаеву. Соответствующее заключение государственной историко-культурной экспертизы было опубликовано на сайте Башкультнаследия.

Из документа следует, что в настоящее время сейчас объект и его конструктивная часть находятся в аварийном состоянии из-за дефектов, которые возникли под воздействием внешних природных факторов.

Проектом предусматривается реставрация скульптуры в цеху, а для этого требуется снять памятник с постамента и транспортировать его в специально подготовленное и оборудованное необходимым образом помещение.

Планируется, что в ходе реставрации чугунная оболочка сохранит первозданный вид, а на постаменте установят новые гранитные плиты идентичным уже существующим из черного полированного гранита. Кроме того, будет восстановлена историческая форма кургана.

Когда его именно начнется реставрация – пока не уточняется. В прошлом году глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Уфа может встретить свое 450-летие без памятника Салавату Юлаеву.

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