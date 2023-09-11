Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 12 по 18 сентября в Уфе перекроют улицы Пушкина и Советская. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ограничения связаны с организацией Всероссийского фестиваля «Айда играть», который пройдет с 14 по 17 сентября. На мероприятии встретятся представители науки, образования, промышленности, родительской и детской общественности. Специалисты обсудят вопросы развития игровой культуры современного детства, ценности игры и игрушки для развития и воспитания детей, а также права детей на игру.

Российские производители игр и игрушек, лауреаты Национальной премии «Золотой медвежонок» представят свои новинки, которые смогут потестировать дети. Гости и участники «Айда играть» также смогут стать участниками благотворительных акций.

С 06:00 12 сентября до 08:00 18 сентября будет ограничен проезд по улице Пушкина на участке от Цюрупы до Ленина и с 06:00 12 сентября до 24:00 18 сентября – по улице Советской от Заки Валиди до Октябрьской революции.

Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии учитывать грядущие ограничения и рекомендуют запланировать маршрут своих поездок в эти дни.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.