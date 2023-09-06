14 сентября в Уфе состоится фестиваль «Айда играть»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 14 по 17 сентября в Уфе пройдет Всероссийский фестиваль «Айда играть». Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

На мероприятии встретятся представители науки, образования, промышленности, родительской и детской общественности. Специалисты обсудят вопросы развития игровой культуры современного детства, ценности игры и игрушки для развития и воспитания детей, а также права детей на игру.

Центральным мероприятием деловой программы фестиваля станет пленарная сессия «Больше, чем игра: роль, значение и точки роста игропрома России». Кроме того, в эти четыре дня пройдет один из этапов всероссийского конкурса «Выбор детей». Российские производители игр и игрушек, лауреаты Национальной премии «Золотой медвежонок» представят свои новинки, которые смогут потестировать дети.

Гости и участники «Айда играть» также смогут стать участниками благотворительных акций «Подари игрушку» (с последующей передачей книг детским домам, больницам и уфимскому хоспису) и «Мастерская-госпиталь для игрушек».

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