Первое заседание обновленного заксобрания Башкирии пройдет 5 октября

Первое заседание Государственного собрания – Курултая Башкортостана седьмого созыва пройдет 5 октября Фото: Рустем АХУНОВ

Стало известно, когда пройдет первое заседание обновленного состава Государственного собрания – Курултая Башкирии. Накануне, 10 сентября, жители республики выбирали депутатов, которые будут работать следующие пять лет. Как сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики, парламент начнет работу 5 октября.

Руководитель Башкирии выразил благодарность ЦИК республики и всем причастным к выборам структурам за организацию Единого дня голосования.

- Мы убрали тяжелое "родимое пятно" недостоверности выборов. Я знаю, с каким уважением относится ЦИК России, говоря что в Башкортостане научились вскрывать все нарушения. Огромную работу провели и члены участковых избирательных комиссий, - сказал он.

Напомним, что по предварительным данным явка на выборах превысила 52%. Большинство голосов избирателей было отдано за «Единую Россию».

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