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НовостиОбщество11 сентября 2023 4:19

«Единая Россия» лидирует на выборах в башкирский парламент с 69,9% голосов

ЦИК РФ опубликовал данные после обработки 76,2% протоколов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Согласно предварительным итогам голосования после обработки 76,2% протоколов на выборах депутатов в башкирский парламент лидирует «Единая Россия»

Согласно предварительным итогам голосования после обработки 76,2% протоколов на выборах депутатов в башкирский парламент лидирует «Единая Россия»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно предварительным итогам голосования после обработки 76,2% протоколов на выборах депутатов в башкирский парламент лидирует «Единая Россия». Партия набрала 69,9% голосов – за нее проголосовали 753,5 тыс. избирателей. Соответствующие данные опубликовал Центризбирком России.

По данным онлайн-табло на сайте ведомства, КПРФ набрала 11,3% (122,1 тыс.), ЛДПР – 7,3% (79 тыс.), Справедливая Россия – За правду 7% (76,2 тыс.), партия «Новые люди» – 3,46% (37,2 тыс.).

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