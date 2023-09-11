«Единая Россия» лидирует на выборах в башкирский парламент с 69,9% голосов

Согласно предварительным итогам голосования после обработки 76,2% протоколов на выборах депутатов в башкирский парламент лидирует «Единая Россия» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно предварительным итогам голосования после обработки 76,2% протоколов на выборах депутатов в башкирский парламент лидирует «Единая Россия». Партия набрала 69,9% голосов – за нее проголосовали 753,5 тыс. избирателей. Соответствующие данные опубликовал Центризбирком России.

По данным онлайн-табло на сайте ведомства, КПРФ набрала 11,3% (122,1 тыс.), ЛДПР – 7,3% (79 тыс.), Справедливая Россия – За правду 7% (76,2 тыс.), партия «Новые люди» – 3,46% (37,2 тыс.).

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