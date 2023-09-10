В 21:00 10 сентября в Башкирии завершились выборы: закрылись все избирательные участки и начался подсчет голосов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 21:00 10 сентября в Башкирии завершились выборы: закрылись все избирательные участки и начался подсчет голосов. Об этом на брифинге сообщила секретарь регионального Центризбиркома Марина Долматова.

– По данным на 20.00 проголосовало 1 430 087 избирателей, что составляет 47,8 % от числа избирателей, включенных в списки, – передал ЦИК. – На выборах 9 сентября 2018 года итоговая явка по единому округу на выборах депутатов Госсобрания шестого созыва составила 49,08 %.

Как пояснили в ведомстве, подсчет голосов состоится из нескольких этапов: погашения неиспользованных избирательных бюллетеней, работы со списками избирателей, вскрытия переносных ящиков и сортировки бюллетеней. После того, как протоколы всех окружных комиссий поступят в ЦИК Башкирии, комиссия определит результаты выборов по единому округу и установит общие. На эту процедуру законом отводится 10 дней. Данные по экзитполам должны появиться в ближайшее время. Предварительные итоги выборов могут озвучить к завтрашнему утру.

- С начала избирательных кампаний до дня голосования в ЦИК РБ поступило 67 обращений. Из них 42 касались выборов в Государственное Собрание, 18 – депутатов в представительные органы местного самоуправления, - передали в Центризбиркоме.

В единый день голосования в Башкирии избирались депутаты Государственного Собрания – Курултая седьмого созыва, а также депутаты представительных органов местного самоуправления в Межгорье, двух городских поселениях и 53 сельских районах. Всего прошли 778 избирательных кампаний. На выборах республиканского уровня замещается 110 мандатов, на местных – свыше 7 тысяч. Борьбу за мандаты ведут более четырнадцати тысяч человек. В выборах участвовали девять партий, в том числе пять парламентских, которые зарегистрировали республиканские списки кандидатов на выборах в Госсобрание. Они выдвинули и подавляющее число кандидатов в одномандатных округах.

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