Согласно результатам экзитполов, «Единая Россия» сохранит большинство в Госсобрании-Курултае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появились данные экзитполов по выборам депутатов в парламент Башкирии. Цифры озвучила заместитель директора Центра гуманитарных исследований Башкирии, кандидат социологических наук Розалия Яппарова на брифинге в пресс-центре «Выборы-2023».

Опрос в формате устного экзитпола (устный опрос на выходе из избирательного участка. - Ред.) проводился 10 сентября, в нем приняли участие более 30 тыс. жителей во всех районах республики на 104 участках. Проводил его Центр гуманитарных исследований Башкирии.

Согласно результатам экзитполов, «Единая Россия» сохранит большинство в Госсобрании-Курултае – за кандидатов партии свои голоса отдали 48-65% избирателей из числа респондентов. Второе место в опросе заняла КПРФ (10-21%). Далее идут ЛДПР (7-14%); «Справедливая Россия-Патриоты за правду» (8-13%) и «Новые люди» (2-4%).

Надо помнить, что экзитпол не позволяет определить со 100-процентной точностью результаты голосования. Также нужно учитывать статистическую погрешность в 3%. К слову, имеются и люди, отказавшиеся участвовать в опросе. Таковых в данном исследовании было порядка 25-30%.

Напомним, явка на выборах в Башкирии по состоянию на 20:00 составила 47,8% – в избирательные участки пришли более 1,4 млн человек.

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