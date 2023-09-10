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НовостиПолитика10 сентября 2023 7:14

Более 190 тысяч жителей Башкирии уже приняли участие в Едином дне голосования

В Башкирии на выборах на 10:00 проголосовало свыше 190 тысяч избирателей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
10 сентября 2023 года избираются депутаты Госсобрания – Курултая РБ VII созыва

10 сентября 2023 года избираются депутаты Госсобрания – Курултая РБ VII созыва

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии приняли участие в выборах более 191 тыс. человек. Такие данные на 10 утра 10 сентября озвучила председатель ЦИК РБ Илона Макаренко. По ее словам, явка составляет 6,4%. Для сравнения, в 2018 году на этот момент в выборах приняли участие 6,1% избирателей.

Всего в Башкирии в Единый день голосования открылись 3,3 тыс. избирательных участков. По информации ЦИК, участие в выборах впервые примут 71. тыс. человек, достигших совершеннолетия.

Напомним, 10 сентября проходят выборы депутатов Госсобрания – Курултая VII созыва, которые будут работать следующие пять лет.

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