Более 190 тысяч жителей Башкирии уже приняли участие в Едином дне голосования

10 сентября 2023 года избираются депутаты Госсобрания – Курултая РБ VII созыва Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии приняли участие в выборах более 191 тыс. человек. Такие данные на 10 утра 10 сентября озвучила председатель ЦИК РБ Илона Макаренко. По ее словам, явка составляет 6,4%. Для сравнения, в 2018 году на этот момент в выборах приняли участие 6,1% избирателей.

Всего в Башкирии в Единый день голосования открылись 3,3 тыс. избирательных участков. По информации ЦИК, участие в выборах впервые примут 71. тыс. человек, достигших совершеннолетия.

Напомним, 10 сентября проходят выборы депутатов Госсобрания – Курултая VII созыва, которые будут работать следующие пять лет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.