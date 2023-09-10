В Башкирии в Единый день для голосования открылись избирательные участки

Республика стала одним из трех регионов, где голосование проходит один день Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии начался Единый день голосования. По всей республике открылись тысячи избирательных участков. По информации ЦИК РБ, в воскресенье будут работать 3313 участковых избирательных комиссий, из которых 3273 стационарные и 40 образованные в местах временного пребывания избирателей.

Сегодня, 10 сентября, жителям республики предстоит выбрать 110 депутатов Госсобрания РБ. VII созыв будет работать следующие пять лет.

Предполагается, что 71 тыс. человек, которые достигли совершеннолетия, примут в этом году участие в выборах впервые.

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