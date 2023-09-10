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НовостиОбщество10 сентября 2023 7:00

В начале рабочей недели в Башкирии пройдут дожди

В Башкирии прогнозируются дожди и 16 градусов тепла
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Ветреная и пасмурная погода ожидает в понедельник жителей Башкирии

Ветреная и пасмурная погода ожидает в понедельник жителей Башкирии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стал известен прогноз погоды на начало рабочей недели. По сообщению синоптиков Башгидрометцентра, жителей республики ожидает пасмурная и дождливая погода.

- В понедельник, 11 сентября, местами прогнозируются кратковременные дожди. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +4,+9°, днем +11,+16°, - говорится в прогнозе метеорологов.

Ранее стало известно, что синоптики ожидают приход бабьего лета в Башкирию в 20-х числах сентября. Столбик термометра на несколько дней поднимется до +23 градусов.

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