Глава Башкирии посетил свадьбу помогавшей бойцам СВО медсестры

Фото: пресс-служба Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил сегодня, 9 сентября, что приехал на свадьбу медсестры, с которой он познакомился во время командировки на СВО и встречи с «шаймуратовцами». Зарина помогала бойцам в составе стоматологической бригады.

О свадьбе девушка ему рассказала сама, после чего руководитель региона дал ей слово, что посетит это торжественное событие.

– Хотел поблагодарить молодого медика за работу и ее родителей – за то, что воспитали такую дочь, – написал руководитель региона.

По его словам, на мероприятие он заехал сегодня. Радий Хабиров пожелал счастья и любви молодым.

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