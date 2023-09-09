В Уфе проложат железнодорожные пути до аэропорта

В Башкирии появится железная дорога от Уфы до аэропорта

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 9 сентября, сообщил, что в планах правительства проложить железнодорожную ветку до аэропорта. По его словам, это станет частью шага развития пригородного сообщения – Уфимский железнодорожный узел. Сейчас по этому проекту строятся вторые пути на участке Дема-Иглино.

Также республика намерена уделить внимание развитию грузоперевозок, добавил руководитель региона. В частности, открыт железнодорожный грузовой терминал в Стерлитамаке, идет работа над проектом строительства новой железнодорожной ветки Сибай-Подольск-Новорудная, которая свяжет Башкирию со Средней Азией, Казахстаном и Китаем.

Сейчас продолжают совершенствовать проект Городской электрички – обновлена часть составов и платформ. Кроме того, запущены экспрессы «Орлан» и «Ласточка». Преображается также и железнодорожный вокзал в Уфе. Хабиров отметил, что сейчас идет реконструкция лифтов, тоннелей и платформ.

– Мы уделяем много внимания развитию пассажирских и грузовых перевозок на территории республики. И я благодарен руководству РЖД за наше сотрудничество, – отметил глава.

Первый поезд к вокзалу Уфы прибыл в 1 888 году. Всего протяженность железнодорожных путей в Башкирии составляет 3 066 км.

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