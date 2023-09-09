В районе Башкирии в доме нашли отравившегося угарным газом мужчину

В Шаранском районе из горящего дома достали пострадавшего мужчину

В МЧС Башкирии сообщили, что в результате пожара сегодня, 9 сентября, в Шаранском районе пострадал 58-летний мужчина. По данным ведомства, он получил отравление продуктами горения.

В ведомстве уточнили, что огонь начался в доме в деревне Новые Карьявды на Центральной улице утром. Когда пожарные прибыли на место происшествия, то они увидели, что горит бревенчатый жилой дом, внутри нашли пострадавшего мужчину.

В результате хозяина дома доставили в больницу в ЦРБ села Шаран. Причины и обстоятельства устанавливает дознаватель МЧС,

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