Пенсионеры смогут поехать в Абхазию в рамках программы «Башкирское долголетие»

В Башкирии пенсионеры могут поехать в тур в Абхазию. Фото: Андрей Назаров

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров сообщил сегодня, 9 сентября, на своей странице в социальных сетях, что в республике готовятся к запуску пилотного тура в Абхазию в рамках проекта «Башкирское долголетие».

– Мы запланировали ознакомительный тур для группы из 46 человек. По завершении путешествия встретимся с его участниками, обсудим поездку и примем решение о дальнейшей реализации проекта «Башкирско-абхазское долголетие. Туризм, – отметил Назаров.

По его словам, запланирован ознакомительный тур для группы из 46 человек. Туристы посетят дачу Сталина, озеро Рица и Новый Афон. В программу также войдет отдых на берегу Черного моря.

Поездку будет финансировать правительство республики. В стоимость тура войдет перелет «Уфа-Сочи-Уфа», проживание в четырехзвездочном отеле, завтраки, страховка, экскурсии с гидом и трансфер. Желающие могут подать заявки на сайте.

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