Более четырех дней назад в Башкирии пропал молодой мужчина

Фото: Лиза Алерт

В Башкирии начались поиски пропавшего 42-летнего мужчины. По данным «Лиза Алерт», Олег Сорокин вышел из дома в Сибае 5 сентября и исчез.

Приметы: рост 161 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: светлая куртка, тёмно-синие джинсы, синие кроссовки.

Если вам что-то известно о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

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