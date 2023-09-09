В Уфе запустили зеленую подстветку на втором мосту на проспекте Салавата Юлаева

В Уфе сделали подсветку на втором мосту. Фото: Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил 9 сентября на своей странице в социальных сетях, что на проспекте Салавата Юлаева обустроили подсветку на втором мосту. Речь идет о путепроводе в створе улицы Октябрьской революции.

– Запустили на проспекте Салавата Юлаева «зеленый» мост в створе ул. Октябрьской революции, – прокомментировал Мавлиев.

По его словам, городские власти намерены и дальше оформлять мосты. Напомним, что каждому путепроводу на проспекте Салавата Юлаева присвоят свой цвет. К настоящему моменту «синим» стал мост на Заки Валиди, а «зеленым» на Октябрьской революции

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