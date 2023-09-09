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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 7:39

В Уфе 11 пожарных в ночь на 9 сентября тушили возгорание на улице Менделеева

В столице Башкирии начался пожар в строительном вагончике
Источник:kp.ru
Пожар в строительном вагончике в Уф начался 9 сентября. Фото: МЧС Башкирии

Пожар в строительном вагончике в Уф начался 9 сентября. Фото: МЧС Башкирии

На улице Менделеева в Уфе минувшей ночью, на 9 сентября, произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

По предоставленным данным, огонь начался в металлическом вагончике размером 2,5 на пять метров. В результате пламя удалось потушить, в ЧП никто не пострадал. Чтобы потушить пожар, привлекли 11 человек и две единицы техники.

В настоящий момент причины произошедшего уточняются.

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