Перезд в Зинино откроют после обследования не ранее 25 сентября

Фото: администрация Уфы

Начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы Константин Паппе сообщил в эфире ЦУР, что Зининский переезд по предварительным планам будет открыт для водителей 25 сентября.

По его словам, открытие было запланировано 1 сентября, однако во время последнего обследования на одной из опор выявили наклон 100 мм. Допустимо ли такое отклонение, сейчас выявляет научно-исследовательский институт.

– Взяли они на работу 10 дней. 5 сентября мы к ним обратились, 15-го будет от них заключение, — рассказал Паппе.

По итогам заключения будет приниматься решение о запуске движения. Пока что в качестве предварительной даты назвали 25 сентября. Если нужно будет уплотнять опоры, то балки усилят в период до двух месяцев.

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