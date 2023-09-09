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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 5:12

В Башкирии дорожного рабочего насмерть переехал каток

Водитель из района Башкирии не заметил стоявшего позади мужчину и задавил его
Источник:kp.ru
В районе Башкирии задавили насмерть дорожного рабочего

В районе Башкирии задавили насмерть дорожного рабочего

В ГИБДД Башкирии сообщили, что 8 сентября, в Караидельском районе погиб дорожный рабочий. По предоставленным данным, 61-летний мужчина был сбит катком.

По информации ведомства, ДТП произошло на 74 км дороги Бирск-Тастуба-Сатка. 38-летний водитель катка двигался задним ходом и не заметил стоявшего за машиной и разговарившего по телефону 61-летнего рабочего.

В результате аварии погибший скончался сразу же на месте случившегося еще до приезда медиков.

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