В Башкирии дорожного рабочего насмерть переехал каток

В районе Башкирии задавили насмерть дорожного рабочего

В ГИБДД Башкирии сообщили, что 8 сентября, в Караидельском районе погиб дорожный рабочий. По предоставленным данным, 61-летний мужчина был сбит катком.

По информации ведомства, ДТП произошло на 74 км дороги Бирск-Тастуба-Сатка. 38-летний водитель катка двигался задним ходом и не заметил стоявшего за машиной и разговарившего по телефону 61-летнего рабочего.

В результате аварии погибший скончался сразу же на месте случившегося еще до приезда медиков.

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