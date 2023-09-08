«Сколько еще пользы мог принести»: участник СВО погиб на больничной койке после ДТП

фото: vk.com // Марат Искужин

В Башкирии похоронили участника СВО Артема Гильманова, который попал в аварию на трассе Магнитогорск – Ира. Уроженец деревни Новопокровское разбился 4 сентября и с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где три дня за его жизнь боролись врачи, однако 6 сентября сердце бойца остановилось. О гибели военнослужащего сообщил глава Кугарчинского района Башкирии Марат Искужин.

- Вдвойне больно, когда уходят из жизни такие молодые ребята. Ребята, которые могли бы ещё очень много принести доброго, хорошего, полезного для семьи, для родных и близких, для своей страны, - написал Искужин в социальных сетях.

Известно, что Артем Гильманов подписал контракт с минобороны в 2023 году и ушел в зону СВО добровольцем.

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