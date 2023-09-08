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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 13:29

На трассе в Башкирии за два дня до выборов в ДТП погиб кандидат в депутаты

В Башкирии 64-летий водитель LADA скончался в аварии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Стало известно, кто погиб в утреннем ДТП в Белорецком районе Башкирии. Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС, личный архив

Стало известно, кто погиб в утреннем ДТП в Белорецком районе Башкирии. Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС, личный архив

В Башкирии произошло очередное смертельное ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского госкомитета по ЧС.

По информации ведомства, на 111 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк врезались Renault Megane и Lada. В результате столкновения погиб 64-летний мужчина, который был за рулем отечественной легковушки.

Оказалось, что погибшим является Ханиф Ахмедьянов — руководитель общественной организации «Бердемлек», краевед и кандидат в депутаты Госсобрания — Курултая РБ. Он должен был избираться в региональный парламент 10 сентября.

— Он был всегда сдержан, наш предводитель, примером многим. Объяснял нам смысл традиций, обучал нас проведению обрядов. Не хочется верить в его уход, — написала землячка погибшего Альфия А.

В обстоятельствах и причинах трагедии разбираются правоохранительные органы.

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