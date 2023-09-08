На трассе Уфа-Инзер-Белорецк в аварии насмерть разбился водитель иномарки

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня утром, 8 сентября, в Белорецком районе в аварии насмерть разбился водитель иномарки. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, ДТП произошло на 112 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк. Здесь столкнулись Lada Granta и Renault Megan. Водитель «Гранты» получил в результате происшествия тяжелейшие травмы, он скончался еще до приезда скорой помощи.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники дорожной полиции и других служб. Специалисты уточняют обстоятельства произошедшего.

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