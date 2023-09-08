11 сентября из Уфы в Ярославль запустят прямые авиарейсы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 11 сентября из Уфы в Ярославль будут запущены прямые авиарейсы. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.

Перелеты будет осуществлять авиакомпания «ЮВТ АЭРО» каждый понедельник и среду в 12:50 на самолетах Bombardier CRJ200. Время в пути займет 1 час 40 минут.

Напомним, из Уфы до конца 2023 года планируют запустить прямые авиарейсы в Тель-Авив и Тбилиси. Международный аэропорт «Уфа» в будущем может вырасти до уровня хаба.

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