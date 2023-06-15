Из Уфы в 2023 году запустят прямые авиарейсы в Тель-Авив и Тбилиси

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Уфы до конца 2023 года запустят прямые авиарейсы в Кемерово, Тель-Авив и Тбилиси. Об этом на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым в ходе Петербургского международного экономического форума заявил председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод.

По словам Удода, международный аэропорт «Уфа» в будущем может вырасти до уровня хаба. Он от лица компании выразил готовность содействовать в данной работе.

– В последние годы компания увеличивает количество и географию полетов из столицы Башкортостана. Так, до конца 2023 года планируем запустить рейсы в Кемерово, Тель-Авив, а также в Тбилиси. Считаем, что эти маршруты будут востребованы жителями, – заявил председатель совета директоров «Азимута».