Экс-главу Нотариальной палаты Башкирии осудили за злоупотребление полномочиями

Фото: Пресс-служба Кировского районного суда Уфы

Вчера, 7 сентября, перед Кировским районным судом Уфы по обвинению в злоупотреблении полномочиями предстали бывший президент некоммерческой организации «Нотариальная палата Республики Башкортостан» Роза Евстафьева, нотариусы нотариального округа столицы Башкирии Галина Петкевич и Резида Габдуллина, а также нотариус нотариального округа Белебеевского района и города Нина Степанова. Об этом рассказали пресс-службы суда и прокуратуры республики.

Согласно версии следствия, в сентябре 2021 года в ходе конкурса на замещение вакантной должности нотариуса в нотариальном округе города Благовещенск и Благовещенского района республики три нотариуса, будучи членами конкурсной комиссии, по просьбе своей начальницы нарушили порядок его проведения.

Нотариусы предоставили преимущества сыну главы нотариальной палаты, обеспечив тем самым ему победу среди 21 кандидата. В ходе расследования уголовного дела «победитель» сложил свои полномочия, а его мать отстранили от должности, сейчас она выполняет функции нотариуса.

Всех четырех женщин суд признал виновными злоупотреблении полномочиями и назначил им штрафа в размере 150 тысяч рублей (Розе Евстафьевой – 180 тысяч) и на год лишил права заниматься управленческие должности в государственных органах.

– Прокуратура намерена обжаловать приговор в связи с мягкостью назначенного наказания. Приговор не вступил в законную силу, – заявило надзорное ведомство.

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