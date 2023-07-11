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НовостиОбщество11 июля 2023 15:00

За злоупотребление полномочиями в Уфе осудят экс-главу Нотариальной палаты Башкирии

Также перед судом предстанут трое ее коллег
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе по обвинению в злоупотреблении полномочиями перед судом предстанут бывший президент некоммерческой организации «Нотариальная палата Республики Башкортостан» и три нотариуса. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Согласно версии следствия, в сентябре 2021 года в ходе конкурса на замещение вакантной должности нотариуса в нотариальном округе города Благовещенск и Благовещенского района республики три нотариуса, будучи членами конкурсной комиссии, по просьбе своей начальницы нарушили порядок его проведения.

Нотариусы предоставили преимущества сыну главы нотариальной палаты, обеспечив тем самым ему победу среди 21 кандидата. В ходе расследования уголовного дела «победитель» сложил свои полномочия, а его мать отстранили от должности, сейчас она выполняет функции нотариуса.

Обвиняемые признали свою вину. Материалы уголовного дела в ближайшее время направят в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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