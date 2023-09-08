В небе над Уфой полчаса кружил спецборт из Москвы

В воздушном пространстве над Уфой заметили спецборт RA-96017, вылетевший из Москвы. Это следует из данных сервиса FlightRadar24.

Самолет ИЛ-96 Специального летного отряда России появился в небе над столицей Башкирии в районе международного аэропорта, сделал несколько кругов и развернулся в сторону Москвы. Доподлинно неизвестно, из-за чего именно в небе над республикой оказался борт. В обычные дни такие машины перевозят первых лиц России.

До этого спецборт RA-96017 над Башкирией замечали в июле и октябре 2021 года.

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