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Общество2 июля 2021 12:11

В небе над Башкирией почти час кружил спецборт из Москвы

Самолет сделал несколько кругов в районе уфимского аэропорта
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Похожий самолет заметили в небе над Башкирией

Похожий самолет заметили в небе над Башкирией

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воздушном пространстве над Башкирией заметили спецборт RA-96017, вылетевший из Москвы.

По данным сервиса Flightradar, самолет Специального летного отряда России появился в небе над республикой 2 июля примерно в 13 часов по местному времени. ИЛ-96 долетел до аэропорта «Уфа», сделал над ним 5 кругов 50 минут, опустился до высоты в 200 метров, но затем неожиданно набрал высоту и развернулся в сторону Москвы.

Доподлинно неизвестно, из-за чего именно в небе над Башкирией оказался такой необычный самолет. Вполне вероятно, что это может быть связано с проведением какого-то официального мероприятия. Не исключено, что сервис Flightradar попросту не отследил посадку борта в уфимском аэропорту.

Машины спецотряда обслуживают высших должностных лиц страны. Всего в летном отряде 60 самолетов и вертолетов.