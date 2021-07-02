В небе над Башкирией почти час кружил спецборт из Москвы

Похожий самолет заметили в небе над Башкирией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воздушном пространстве над Башкирией заметили спецборт RA-96017, вылетевший из Москвы.

По данным сервиса Flightradar, самолет Специального летного отряда России появился в небе над республикой 2 июля примерно в 13 часов по местному времени. ИЛ-96 долетел до аэропорта «Уфа», сделал над ним 5 кругов 50 минут, опустился до высоты в 200 метров, но затем неожиданно набрал высоту и развернулся в сторону Москвы.

Доподлинно неизвестно, из-за чего именно в небе над Башкирией оказался такой необычный самолет. Вполне вероятно, что это может быть связано с проведением какого-то официального мероприятия. Не исключено, что сервис Flightradar попросту не отследил посадку борта в уфимском аэропорту.

Машины спецотряда обслуживают высших должностных лиц страны. Всего в летном отряде 60 самолетов и вертолетов.