В Уфе совершил вынужденную посадку рейс из Москвы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 7 сентября, в Уфе совершил вынужденную посадку самолет рейс Москва-Челябинск. Об этом сообщило издание «Полит74» со ссылкой на собственный источник.

Воздушное судно из-за тумана, который окутал и Челябинск и его окрестности, было вынуждено приземлиться в аэропорту столицы Башкирии.

Напомним, на прошлой неделе улетевший из Уфы самолет столкнулся с птицей. Воздушное судно ввиду метеоусловий улетело с Уфы и совершило посадку на запасном аэродроме Кольцово в Екатеринбурге. Во время послеполетного осмотра было обнаружено повреждение лакокрасочного покрытия обтекателя локатора, которое характерно для столкновения с птицей.

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