В улетевший из Уфы самолет врезалась птица

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Улетевший из Уфы самолет столкнулся с птицей. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Все случилось в минувший понедельник – 28 августа. Воздушное судно ввиду метеоусловий улетело с Уфы и совершило посадку на запасном аэродроме Кольцово в Екатеринбурге. Во время послеполетного осмотра было обнаружено повреждение лакокрасочного покрытия обтекателя локатора, которое характерно для столкновения с птицей.

Самолет был допущен к дальнейшим полетам. Этап столкновения с птицей установлен не был.

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