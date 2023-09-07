В Уфе осудили мужчину, сжегшего свой дом вместе с возлюбленной, чтобы получить новое жилье

Фото: Рустем АХУНОВ

В Калининском районном суде Уфы вынесли приговор мужчине, сжешему свой дом вместе с возлюбленной. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Все произошло в селе Федоровка в минувшем январе. Местный житель распивал алкоголь вместе с подругой, а затем решил сжечь свой дом, чтобы получить новое жилье за счет муниципальных властей. Он облил спиртосодержащей жидкостью ветошь и устроил пожар. Его подруга не смогла сама выбраться из полыхающего дома и погибла.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он не признал свою вину. Суд назначил ему восемь лет лишения колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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