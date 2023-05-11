В Уфе мужчина сжег свой дом вместе с возлюбленной, чтобы получить новое жилье

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калининском районе Уфы мужчина сжег свой дом вместе с возлюбленной. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Все произошло в селе Федоровка в январе 2023 года. Местный житель распивал алкоголь вместе с подругой, а затем решил сжечь свой дом, чтобы получить новое жилье за счет муниципальных властей. Он облил спиртосодержащей жидкостью ветошь и устроил пожар. Его подруга не смогла сама выбраться из полыхающего дома и погибла.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он частично признал вину. Материалы дела были направлены в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.