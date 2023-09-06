Показатель заболеваемости коронавирусом в Башкирии постепенно стал расти

В Башкирии постепенно продолжает расти число инфицированных коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число зараженных коронавирусом в Башкирии вновь растет. Суточный прирост инфицированных составил 32 человека. Об этом свидетельствуют данные регионального минздрава.

По информации ведомства, резкого скачка заболевших в Башкирии не зарегистрировано, рост зараженных лишь постепенно увеличивается.

Известно, что, по состоянию на 6 сентября, в стационарах проходят лечение 67 пациентов, у которых диагностирован ковид, в их 20 человек в возрасте старше 60 лет. На амбулаторном лечении находятся 424 заболевших. Всего с начала пандемии с улучшением самочувствия выписано 362 849 человек, из них 25 за последние сутки.

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