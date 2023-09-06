В столице Башкирии случилась эвакуация еще в одной школе

Фото: vk.com/ufa_school41

Сегодня утром, 6 сентября, в Кировском районе Уфы эвакуировали школу №41. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба городской администрации.

К счастью, никакого происшествия не произошло. Руководство учреждения провело традиционную для начала сентября учебную эвакуацию.

Напомним, вчера, 5 сентября, в Уфе эвакуировали учащихся лицея №94. На электронную почту учреждения поступило сообщение о минировании здания. На место были направлены сотрудники службы экстренного реагирования. Специалисты организовали работу согласно общему алгоритму действий при таких случаях.

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