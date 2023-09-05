Учащихся уфимского лицея эвакуировали из-за сообщения о минировании

Фото: Соцсети

Сегодня утром, 5 сентября, эвакуировали учащихся уфимского лицея №94. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба городской администрации.

Как поведали власти города, на электронную почту учреждения поступило сообщение о минировании здания. На место были направлены сотрудники службы экстренного реагирования. Специалисты организовали работу согласно общему алгоритму действий при таких случаях.

К счастью, информация о минировании лицея не подтвердилась. Учебный процесс первой смены был возобновлен, и занятия продолжились в соответствии расписанию.

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