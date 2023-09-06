Фото: Соцсети

Сегодня утром, 6 сентября, Уфу накрыло густым туманом. Фотографиями явления в социальных сетях поделились не только горожане, но и чиновники.

На опубликованных фото видно, что туман настолько плотный и густой, что за ним едва видно здания.

– Город, который прячется в тумане, как загадка, которую хочется разгадать в каждом уголке, подписали фотографии у себя в соцсетях представители мэрии.

Фото: vk.com/ufa

Напомним, о тумане накануне предупреждало МЧС Башкирии. По данным ведомства, сегодня в некоторых районах республики пройдут кратковременные дожди. Днем ожидается 22 градуса тепла.

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