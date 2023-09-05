Башкирию накроет густой туман

В ближайшие дни в Башкирии сохранится теплая и солнечная погода Фото: Сергей ГАПОН

В Башкирии ожидается ухудшение погоды. В республике прогнозируется густой туман, который опустится в утренние и ночные часы с 5 по 6 сентября. Об этом предупредили в МЧС по РБ.

- На отдельных участках дорог возможен туман с видимостью 500 м и менее, - уточнили в ведомстве.

Также, по сообщению синоптиков, в некоторых районах Башкирии пройдут кратковременные дожди. В целом, по республике осадков не ожидается.

- Температура воздуха ночью +7...+12, по востоку до +2, днем +17...+22 градуса, - предоставили прогноз метеорологи.

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