Пропавшего на горе 43-летнего туриста из Башкирии нашли мертвым

Последнее фото погибшего Айрата Я.

В Белорецком районе Башкирии обнаружено тело пропавшего 43-летнего туриста Айрата Я. Мужчина отправился покорять гору Ялангас 3 сентября и пропал. После того, как к назначенному времени он не пришел домой, его жена забила тревогу и обратилась к спасателям.

Как сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, труп туриста был найден у старой дороги на гору. Точные причины и обстоятельства гибели мужчины предстоит установить правоохранительным органам.

Напомним, что поиски пропавшего велись силами волонтеров, спасателей, кинологов и экипажа вертолета Ка-32.

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