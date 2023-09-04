Айрат Янбулатов собирался покорить гору Ялангас // фото: МЧС РБ / "ЛизаАлерт"

В Белорецком районе Башкирии при восхождении на гору Ялангас 3 сентября пропал 43-летний Айрат Янбулатов. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» и в региональном МЧС.

ЧТО ГОВОРЯТ СПАСАТЕЛИ

Как пояснили в экстренном ведомстве, Янбулатов участвовал в марафоне Русского географического общества, в рамках которого предусматривалось восхождение на Ялангас. Мужчина отправился на вершину, но в назначенное время домой не вернулся, а связь с ним пропала.

– Супруга мужчины обратилась в экстренную службу, на место были направлены спасатели Зонального поисково-спасательный отряда Белорецка государственного комитета РБ по ЧС. По прибытии спасателей на последнюю стоянку перед вершиной Ялангас ничего не было обнаружено, – передали в МЧС.

Во время поисков спасатели обнаружили автомобиль Янбулатова. Темно-синий Nissan Qashqai стоит на базе «Малиновая» в поселке Отнурок. Он оставил иномарку около 11 часов утра 3 сентября.

В ПОИСКАХ ЗАДЕЙСТВУЮ ВЕРТОЛЕТ

Завтра, 5 сентября, на рассвете для поисков путешественника планируется привлечь волонтеров из поискового отряда и спасательный вертолет Ка-32. МЧС держит ситуацию на контроле. В Госкомитете РБ по ЧС тем временем передали, что на поиски Янбулатова выехали кинологические расчеты. Мужчину будут искать и в ночное время. В Белорецкий район также выдвинулись волонтеры и добровольцы.

В группе по поиску путешественника появилась его последняя на данный момент фотография: он прислал ее днем 3 сентября.

Последнее на данный момент фото Янбулатова, сделанное перед пропажей

Есть предположение, что снимок был сделан еще до подъема на Ялангас. Сейчас волонтеры пытаются просчитать, какой именно маршрут использовал турист и где мог свернуть не туда.

ПОКОРЯЛ ВЕРШИНЫ В РАМКАХ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

Знакомые Айрата Янбулатова отмечают, что в 2022 году он начал проходить так называемый «Уральский барс». Это туристический проект, состоящий из двух этапов: восхождения на семь вершин Юного Урала высотой 1 000 и более метров и маршрут «Белорецк – Большой Иремель». Тогда путешественник не успел завершить эти этапы, хотя исправно отчитывался о своих достижениях в соцсетях. В текущем году он намеревался «добить» предусмотренные проектом задания.

Приметы пропавшего Айрата Янбулатова: рост – 175 см, нормальное телосложение, русые волосы с проседью, серые глаза.

Был одет в серую куртку-плащ, темную кофту и темные джинсы. За спиной был темно-зеленый рюкзак.