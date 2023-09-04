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Происшествия4 сентября 2023 18:34

Поиски будут вестись с вертолета: при восхождении на гору Ялангас в Башкирии пропал турист

В Башкирии при восхождении на гору Ялангас пропал 43-летний Айрат Янбулатов
Источник:kp.ru
Айрат Янбулатов собирался покорить гору Ялангас // фото: МЧС РБ / "ЛизаАлерт"

Айрат Янбулатов собирался покорить гору Ялангас // фото: МЧС РБ / "ЛизаАлерт"

В Белорецком районе Башкирии при восхождении на гору Ялангас 3 сентября пропал 43-летний Айрат Янбулатов. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» и в региональном МЧС.

ЧТО ГОВОРЯТ СПАСАТЕЛИ

Как пояснили в экстренном ведомстве, Янбулатов участвовал в марафоне Русского географического общества, в рамках которого предусматривалось восхождение на Ялангас. Мужчина отправился на вершину, но в назначенное время домой не вернулся, а связь с ним пропала.

– Супруга мужчины обратилась в экстренную службу, на место были направлены спасатели Зонального поисково-спасательный отряда Белорецка государственного комитета РБ по ЧС. По прибытии спасателей на последнюю стоянку перед вершиной Ялангас ничего не было обнаружено, – передали в МЧС.

Во время поисков спасатели обнаружили автомобиль Янбулатова. Темно-синий Nissan Qashqai стоит на базе «Малиновая» в поселке Отнурок. Он оставил иномарку около 11 часов утра 3 сентября.

В ПОИСКАХ ЗАДЕЙСТВУЮ ВЕРТОЛЕТ

Завтра, 5 сентября, на рассвете для поисков путешественника планируется привлечь волонтеров из поискового отряда и спасательный вертолет Ка-32. МЧС держит ситуацию на контроле. В Госкомитете РБ по ЧС тем временем передали, что на поиски Янбулатова выехали кинологические расчеты. Мужчину будут искать и в ночное время. В Белорецкий район также выдвинулись волонтеры и добровольцы.

В группе по поиску путешественника появилась его последняя на данный момент фотография: он прислал ее днем 3 сентября.

Последнее на данный момент фото Янбулатова, сделанное перед пропажей

Последнее на данный момент фото Янбулатова, сделанное перед пропажей

Есть предположение, что снимок был сделан еще до подъема на Ялангас. Сейчас волонтеры пытаются просчитать, какой именно маршрут использовал турист и где мог свернуть не туда.

ПОКОРЯЛ ВЕРШИНЫ В РАМКАХ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

Знакомые Айрата Янбулатова отмечают, что в 2022 году он начал проходить так называемый «Уральский барс». Это туристический проект, состоящий из двух этапов: восхождения на семь вершин Юного Урала высотой 1 000 и более метров и маршрут «Белорецк – Большой Иремель». Тогда путешественник не успел завершить эти этапы, хотя исправно отчитывался о своих достижениях в соцсетях. В текущем году он намеревался «добить» предусмотренные проектом задания.

Приметы пропавшего Айрата Янбулатова: рост – 175 см, нормальное телосложение, русые волосы с проседью, серые глаза.

Был одет в серую куртку-плащ, темную кофту и темные джинсы. За спиной был темно-зеленый рюкзак.

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