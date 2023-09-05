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НовостиОбщество5 сентября 2023 11:29

МЧС не может подтвердить гибель пропавшего в Башкирии туриста

В Белорецком районе Башкирии при восхождении на гору пропал 43-летний Айрат Янбулатов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Мужчина поднимался на гору и не вернулся в назначенное время домой

Мужчина поднимался на гору и не вернулся в назначенное время домой

В Башкирии продолжаются поиски пропавшего 43-летнего Айрата Янбулатова. Мужчина ушел покорять гору Ялангас 3 сентября, однако перестал выходить на связь. Накануне, 4 сентября, волонтёры «ЛизаАлерт» и МЧС Башкирии объявили поисковые работы.

Ранее в СМИ появилась информация, что Янбулатов найден мертвым. Однако, как сообщили «КП-Уфа» в министерстве, подтвердить данное сообщение они не могут.

- Пока данную информацию не подтверждаем. Ждем информацию от спасателей, у них на горе нет связи, - заключили в ведомстве.

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