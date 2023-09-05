Минторг назвал промтовары, которые жители Башкирии покупают чаще всего

На промтовары жители региона потратили в первой половине 2023 года 281,3 млрд рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Минторге Башкирии специально для «КП-Уфа» озвучили, какие промышленные товары жители республики покупали в первой половине 2023 года чаще остальных.

По данным министерства, всего за 6 месяцев этого года жители Башкирии чаще всего покупали верхнюю одежду и обувь, лекарства, стройматериалы, бензин и легковые автомобили, а также бытовую электронику.

Всего же объем реализованных промтоваров за январь-июнь 2023 года составил 281,3 млрд рублей. Эта цифра на 9,1% больше (в сопоставимых ценах – Ред.), чем по итогам первого полугодия 2022 года.

Для сравнения: на продукты питания жители Башкирии за это же время всего потратили 294,5 млрд рублей.

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