ГИБДД Башкирии рассказала подробности гибели 14-летнего мальчика за рулем «десятки»

Фото: ГИБДД Башкирии

ГИБДД Башкирии рассказала подробности гибели 14-летнего мальчика за рулем ВАЗ-2110 в Кармаскалинском районе.

Авария случилась вчера, 4 сентября, недалеко от деревни Новые Киешки. Подросток в отсутствии родителей вместе с другом-одноклассником решил прокатиться на отцовском авто. В какой-то момент он не справился с управлением «десятки», машина вылетела в кювет и перевернулась. От полученных травм юноша погиб на месте, его 14-летнему пассажиру понадобилась помощь медиков.

Известно, что юный водитель не был пристегнут в момент аварии, он выпал через лобовое стекло. Пассажир пристегнут был и потому отделался лишь ушибами.

– Стоит отметить, в этом году восьмиклассник уже попадал в поле зрения сотрудников ГИБДД в качестве водителя мопеда. Тогда в отношении отца был вынесен административный протокол по статье за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством. Был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, – рассказали в ГИБДД.

По факту трагедии проводится проверка.

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