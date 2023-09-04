На трассе в Башкирии насмерть разбился 14-летний мальчик за рулем отечественной легковушки

Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Кармаскалинском районе

В Башкирии трагически оборвалась жизнь 14-летнего подростка из Кармаскалинского района. Мальчик устроил смертельную аварию, в которой погиб. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По имеющейся информации, школьник был в салоне вместе с ровесником. Около населенного пункта Новые Киешки подросток не справился с управлением ВАЗ-2110 и вылетел в левый кювет. От полученных травм юноша погиб на месте, его 14-летнему пассажиру понадобилась помощь медиков.

По факту произошедшего начата проверка. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства и причины трагедии.

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