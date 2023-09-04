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НовостиОбщество4 сентября 2023 15:30

Опасные природные явления надвигаются на Башкирию

В Башкирии из-за надвигающегося тумана объявлено штормовое предупреждение
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за тумана

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за тумана

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение. По сообщению МЧС республики, завтра, 5 сентября, ожидается ухудшение видимости на дорогах региона из-за густого тумана. Особенно неблагоприятная обстановка будет складываться утром и ночью.

- Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается туман видимостью 500 метров и менее, - говорится в предупреждении ведомства.

Напомним, что в Башкирию пришло бабье лето. Во вторник метеорологи прогнозируют 23 градуса тепла, однако температура воздуха начнет стремительно падать уже в четверг, 7 сентября.

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