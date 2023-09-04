Синоптики Башкирии рассказали, как долго продлится бабье лето

В Башкирии в ближайшие дни потеплеет до +23 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, сколько продлится бабье лето в Башкирии. Как рассказали республиканские синоптики, на продолжительное тепло рассчитывать не стоит.

По словам метеорологов, жителей региона ждут последние солнечные дни: далее наступит настоящая осень. Если в ближайшие три дня температура воздуха прогреется до +23 градусов, то уже с четверга, 7 сентября, столбик термометра пойдет вниз.

- С четверга температура воздуха начнёт постепенно снижаться, а дожди будут идти чаще, - поделились прогнозом синоптики.

Добавим, что завтра, 5 сентября, в Башкирии днем столбики термометров поднимутся до +18,…+23 градусов. Ожидается переменный ветер, слабых направлений. Осадков не предвидится.

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