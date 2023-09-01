5 и 6 сентября в Уфе перекроют улицы Пушкина и Советская

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе на следующей неделе перекроют улицы Пушкина и Советская. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

5 и 6 сентября на Советской площади пройдет Всероссийский фестиваль классической музыки «Романтика осени». В связи с этим и во вторник, и в среду с 15:00 до 22:00 будет ограничено на улице Пушкина от Цюрупы до Ленина и на Советской от Заки Валиди до Пушкина.

Как рассказали в мэрии столицы Башкирии, 5 сентября для жителей и гостей Уфы выступит национальный симфонический оркестр республики под управлением заслуженного артиста РБ, лауреата государственной премии имени Салавата Юлаева маэстро Дмитрия Крюкова. Музыканты исполнят произведения Чайковского, Крюкова, Наварро и знаменитые оперные арии.

6 сентября Тюменский филармонический оркестр под управлением художественного руководителя рука и главного дирижера Юрия Медяника исполнит произведения Бизе, Рахманинова, Хачатуряна и других композиторов.

Оба концерта начнутся в 19:00, вход свободный.

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