В Башкирии автобус врезался в остановку с людьми из-за выбежавшей перед ним девушки

фото: ГИБДД РБ

«Башавтотранс» назвал причину ДТП с автобусом, который врезался в остановку с людьми на автовокзале города Нефтекамска. Государственный перевозчик пояснил, что водитель съехала с пути из-за выбежавшей перед пассажирской машиной девушки.

– Водитель ПАЗ ВЕКТОР следовала по территории автовокзала […] для подачи автобуса к посадочному перрону. По пути перед автобусом выбежала девушка. Для предотвращения наезда на пешехода водитель затормозила и перестроилась, из-за чего автобус наехал на стоящую на перроне скамейку с пятью жителями, – рассказала гендиректор «Башавтотранса» Надира Самиева.

Напомним, ДТП случилось около пяти часов вечера 2 сентября. Автобус совершил наезд на пассажирскую платформу, где находились пять человек, двое из которых – дети. Всех их доставили в городскую больницу, четверых – в том числе одного ребенка – было решено госпитализировать. Пациенты находятся в состоянии средней тяжести. Пятого пострадавшего, 13-летнего подростка, после осмотра врачи отпустили домой.

Следственный комитет Башкирии тем временем организовал по факту аварии проверку. Ведомство усматривает признаки преступления по статье об оказании небезопасных услуг.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.