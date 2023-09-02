В Нефтекамске четыре человека пострадали из-за въехавшего в остановку автобуса

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня, 2 сентября, в башкирском городе Нефтекамск автобус сбил четырех человек на остановке. О происшествии рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Трактовая. Согласно предварительным данным, 56-летняя женщина, за маршрутного ПАЗа наехала на посадочную платформу автовокзала. В результате происшествия двое детей и двое взрослых получили травмы. В салоне транспорта в момент ДТП пассажиров не было.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. Подробности случившегося уточняются.

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