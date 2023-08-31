В Башкирии в 1,4 раза выросла заболеваемость опасной инфекцией

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии выросла заболеваемость ветрянкой. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Согласно данным ведомства, за семь месяцев текущего года в республике зафиксировали 9 556 случаев ветряной оспы, что выше среднемноголетнего уровня заболеваемости по региону в 1,4 раза. 95,1% заболевших – дети.

Напомним, в Башкирии растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Как рассказали в республиканском Минздраве, за минувшие сутки был отмечен еще один летальный исход в результате заражения ковидом. Всего с 2022 года официально было подтверждено 6 103 факта смерти. Показатель заболеваемости вырос за последние 24 часа на 25 человек.

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