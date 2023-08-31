В Башкирии вырос показатель смертности от коронавируса

Сейчас, по данным регионального минздрава, в стационарах республики от коронавируса лечатся 45 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии обновились основные показатели, отражающие эпидобстановку с коронавирусом. Как рассказали в республиканском минздраве, за минувшие сутки был отмечен еще один летальный исход в результате заражения ковидом. Всего с 2022 года официально было подтверждено 6 103 факта смерти.

Показатель заболеваемости вырос за последние 24 часа на 25 человек. За все время пандемии было отмечено 370 268 случаев инфицирования.

Число выздоровевших достигло 363 372 человек, что на 35 больше, чем было сутками ранее.

Сейчас, по данным регионального минздрава, в стационарах республики от коронавируса лечатся 45 пациентов, в том числе 30 пожилых людей. Амбулаторное лечение проходят 388 человек, из которых 117 в возрасте 60 лет и старше.

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